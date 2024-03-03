Erzincan'da altın madenindeki faciaya ilişkin 2 mühendis tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasına ilişkin soruşturmada 2 kişi, daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı, 8'e yükseldi.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:24
Erzincan'da altın madenindeki faciaya ilişkin 2 mühendis tutuklandı
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 14 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları ikinci bir heyelan riski nedeniyle yapılamıyor. 

Facia sonrası Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


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