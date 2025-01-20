Erzurum-Tekman kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Erzurum-Tekman kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Erzurum-Tekman (Palandöken) dağ yolunun 10 ile 55 kilometreleri arasındaki mesafe, kar ve tipi nedeniyle 20.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı." ifadelerine yer verildi.
İlçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı ifade edildi.
Etiketler: #Erzurum #karayolu #kar yağışı
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