Fahrettin Altun’a Vatikan yolu gözüktü: Büyükelçi olarak atanması gündemde

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, büyükelçi oluyor. Ankara kulislerinde Altun’un, Türkiye Cumhuriyeti’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görevlendirileceği belirtiliyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞTI

Altun 2018 yılından 2025’e kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapmış, bu süreçte bir devlet memuru olarak muhalefete yönelik tavrı nedeniyle sıkça eleştirilmişti.



Ardından bir iddiaya göre MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yaşadığı sorunlardan ötürü görevinden alınmıştı. Altun bunun ardından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atanmıştı.



Vatikan’da ise Türkiye’nin yaklaşık bir yıldır büyükelçisi bulunmuyor. Türkiye, maslahatgüzar düzeyinde temsil ediliyor. Türkiye, Vatikan’a daha çok akademi geçmişi olan isimler atıyor. Aynı zamanda profesör olan Altun’un atamasının yakın dönemde yapılacağı ifade ediliyor. ANKARA