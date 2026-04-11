Fahrettin Altun, Papa'ya güven mektubu sundu

11.04.2026 16:42:00
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanan Fahrettin Altun, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya güven mektubunu sundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan Büyükelçi olarak atadığı eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından bu sabah Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda kabul edildi.

Papa 14. Leo, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Altun ile görüş alışverişinde bulundu.

20 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu ile ilgili son gelişmelere değinildi. Altun, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi.

Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler ve güncel uluslararası gelişmeler ele alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İletişim Başkanlığı'nın harcamaları Fahrettin Altun'un görevden alındığı temmuz ayında 1 milyar 25 milyon TL ile zirve yaptı. Neredeyse diğer aylara göre iki kat artış var. Basın ve ifade özgürlüğünü daraltanlar, gazetecileri hedef gösterenler, milletin vergilerini sömürmenin, bu israfın hesabını mutlaka vermelidir" dedi.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Vatikan yolu gözüktü. Kulislerde Altun'un Vatikan Büyükelçisi olarak atanacağı konuşuluyor.