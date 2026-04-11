Fahrettin Altun, Papa'ya güven mektubu sundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan Büyükelçi olarak atadığı eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından bu sabah Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda kabul edildi.

Papa 14. Leo, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Altun ile görüş alışverişinde bulundu.

20 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu ile ilgili son gelişmelere değinildi. Altun, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi.

Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler ve güncel uluslararası gelişmeler ele alındı.