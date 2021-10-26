Fahrettin Altun'dan "Çavuşoğlu" iddiasına sert tepki

26 Ekim 2021 Salı, 14:07

Büyükelçi krizinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım." mesajını verdiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "İstenmeyen kişi krizi" ile ilgili Hilal Köylü imzalı haber üzerine DW Türkçe'yi hedef aldı.

"İstenmeyen kişi krizi bir sonraki krize kadar bitti" başlıklı haberde, Erdoğan'ın "İstenmeyen kişi" açıklaması sırasında Güney Kore'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi ve büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi kararını kabine toplantısı sonrasına bırakmayı tercih ettiği ifade edildi.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yaptığı "İstenmeyen adam" açıklaması sırasında Güney Kore'de bulunan Çavuşoğlu, Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi ve büyükelçilerin "İstenmeyen kişi" ilan edilmesi kararını kabine toplantısı sonrasına bırakmayı tercih etti. Erdoğan'ın talebine sıcak bakmayan Çavuşoğlu, Erdoğan'a "Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" mesajını iletti. Ancak Erdoğan'ın bu mesaja "Yapacak bir şey yok" yanıtı verdiği iddia edildi. Çavuşoğlu ise iddiayı yalanladı.

ALTUN HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından "Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Altun devamında, "Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." dedi.