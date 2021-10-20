Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 14:11

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme”, “suçu ve suçluyu övme” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından takipsizlik kararı verilmişti.

Fahrettin Altun'un avukatının yaptığı itirazın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararını kaldırarak Kaftancıoğlu hakkında 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ilk celseye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Kaftancıoğlu ve avukatı salonda hazır bulundu.

'TALİMATIM YOK'

Savunmasını yapan Canan Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a, müşteki Fahrettin Altun'un özel mülkünün fotoğraflarının çekilmesi ve kendisine aktarılması hususunda herhangi bir talimatı olmadığını söyledi.

'SABAH GAZETESİNDE YAYIMLANDI'

İlçe başkanının kendisine fotoğraf göndermediğini, böyle bir fotoğrafı da Twitter hesabından paylaşmadığını aktaran Kaftancıoğlu, belirtilen paylaşımın sabah gazetesinde yayımlanan yazının altına yapılmış eleştiri yazısı olduğunu, bu nedenle suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Cafer Tanrıkulu, sanık Kaftancıoğlu özel bir talimat vermediğini söylese de başka bir mahkemede aynı konuda yargılanan ilçe başkanı Suat Özçağdaş'ın talimat aldığını söylediğini, bu nedenle sanık savunmalarına katılmadıklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, tanık olarak dinlenilmesi için davetiye gönderilmesine karar verdi.

Dava dosyasının rapor hazırlanması için bilirkişiye verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.