Fahrettin Koca’dan Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kaza geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan’da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Azerbaycan’da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sayın Binali Yıldırım’ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.
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