Fahrettin Koca’dan Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

25 Ekim 2022 Salı, 21:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan’da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Azerbaycan’da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sayın Binali Yıldırım’ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.