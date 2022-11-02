Fahrettin Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 23:39
Fahrettin Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait kömür ocağında yaşanan maden faciasından yaralı olarak kurtulan işçilerin sağlık durumuna ilişkin bugün sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Koca’nın açıklaması şöyle:

“Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil.”


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