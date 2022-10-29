Kocaeli'de yoğun sis etkili oldu

Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Göz gözü görmezken görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düştü.

İHA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:46
Kocaeli'de yoğun sis etkili oldu
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Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte farlarını yakarak seyrediyor.

Kentin üzeri sisle kaplanırken, adeta göz gözü görmüyor.

Zaman zaman etkisini arttıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor. 



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