Kocaeli'de yoğun sis etkili oldu
Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Göz gözü görmezken görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte farlarını yakarak seyrediyor.
Kentin üzeri sisle kaplanırken, adeta göz gözü görmüyor.
Zaman zaman etkisini arttıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor.
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