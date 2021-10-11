Dolar'dan tarihi artış: CHP'den ilk tepki

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, dolardaki tarihi artış sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 19:47
Dolar'dan tarihi artış: CHP'den ilk tepki
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TCMB'nin faiz kararının ardından, bugün itibariyle tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde bir rekor daha kırarak 9,0013 seviyesini gördü.

FAİK ÖZTRAK'TAN İLK TEPKİ 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dolardaki artışın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Faik Öztrak'în açıklaması şu şekilde: 

'Sorumluluklarınızdan belki kaçabilirsiniz. Ama sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçamazsınız. Faiz indiriminin TL'deki değer kaybına etkisi yok. dendiği gün, döviz kurlarının verdiği cevap.'



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