Faik Öztrak'tan Mustafa Destici'nin ırkçı ifadelerine tepki: Haddinizi bilin!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:22

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:22

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katıldığı bir canlı yayında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’a yönelik ırkçı ifadelerine yönelik tepkiler sürüyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Destici’nin ırkçı açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşım yanıt verdi.

"KİM OLDUĞUNU SANIYOR?"

Öztrak, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Atamızın 'Düşmanla sonuna kadar dövüşen çekilmek nedir bilmeyenler' dediği muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu Kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor? Haddinizi bilin!"

Atamızın "Düşmanla sonuna kadar dövüşen çekilmek nedir bilmeyenler" dediği muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu

Kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor?

Haddinizi bilin! — Faik Öztrak (@faikoztrak) April 13, 2023

NE OLMUŞTU?

Mustafa Destici TV100'de katıldığı bir canlı yayın programında, Erkan Baş hakkında şu ırkçı ifadeleri kullanmıştı:

"Adam Tito artığı, Yugoslavya'da Tito rejimi vardı. Buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen sol örgütler içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? Jusoviç. Türkiye'de Baş'ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP'in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google'a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum."

Erkan Baş ise, Destici’nin ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şu yanıtı vermişti:

"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

‘Gizleniyor’ dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."