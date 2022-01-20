Faik Öztrak'tan zam tepkisi: Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94

20 Ocak 2022 Perşembe, 07:34

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

ÖZTRAK'TAN TEPKİ

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından “55 litrelik bir benzinin deposu kaça doluyor” başlıklı bir grafik paylaşarak akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamlara tepki gösterdi.

Öztrak ,”‘Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor’ diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı. 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94” ifadelerini kullandı.





"Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor" diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı.

55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı.

Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94. pic.twitter.com/EXXd4CJy0F — Faik Öztrak (@faikoztrak) January 19, 2022



