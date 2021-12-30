Nureddin Nebati'tin 'Lan nasıl?' sözlerine Faik Öztrak yanıt verdi: Siz çok eğlendiniz

30 Aralık 2021 Perşembe, 20:22

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Nebati, doların yaşadığı düşüşe ilişkin yaptığı değerlendirmede kimsenin dolara müdahale etmediğini öne sürmüştü.

Nebati, 20 Aralık günüyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika. 20 Aralık büyük bir geceydi" dedi.

CHP Tekirdağ Milletveki ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bakan Nebati'nin sözlerine Twitter hesabından şöyle tepki gösterdi:

-Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? -Hahaha... -Yok efendim. -Lan nasıl? Harika! Muhteşem bir şey! -Çünkü orada kurumlar yok" Şu rezaletin sergilenmesi için TCMB'nin arka kapısından, TCMB'ye ait olmayan 9 milyar$ yakıldı. Siz çok eğlendiniz. Millet de sizinle eğlenecek.''

"-Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı?

-Hahaha...

-Yok efendim.

-Lan nasıl? Harika! Muhteşem bir şey!

-Çünkü orada kurumlar yok"

Şu rezaletin sergilenmesi için TCMB'nin arka kapısından, TCMB'ye ait olmayan 9 milyar$ yakıldı.

Siz çok eğlendiniz.

Millet de sizinle eğlenecek. pic.twitter.com/1fn8WJmDmN — Faik Öztrak (@faikoztrak) December 30, 2021

NE OLMUŞTU?

20 Aralık günü kabine toplantısı sona ermeden hemen önce tarihi zirveye ulaşan dolar ve Euro, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı yeni düzenlemeler sonrası düşüşe geçmişti.

Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 18.40 seviyelerinden 15 seviyesinin altına kadar düşmüş, 20,80 seviyesindeki avro ise 18'in altına indi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunda yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada 20 Aralık'ta yapılan müdahaleyi işaret ederek, müdahalenin arkasında durmuştu.

''Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz.'' Altını çizerek söylüyorum:



Ne yaptığımızı biliyoruz.

Niçin yaptığımızı biliyoruz.

Nasıl yapacağımızı biliyoruz.

Nereye gittiğimizi biliyoruz.

Nereye ulaşacağımızı biliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 22, 2021

Bakan Nebati ise, katıldığı televizyon programında dolardaki düşüşe ilişkin ''Biz bir şey yapmadık'' açıklamasında bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çelişkili ifadeler kullanarak kafaları karıştırdı.