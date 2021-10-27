Faiz kararının ardından Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk toplantı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 21:54

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi kararının ardından ekonomistler ve basın mensuplarıyla yarın saat 10.00'da ilk kez bir araya gelecek. Piyasalarda gözler yarın açıklanacak yılın son enflasyon raporuna ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına çevrildi.

Dünya gazetesinin haberine göre, Kavcıoğlu, IV. Enflasyon Raporu sunumu çerçevesinde saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Sunumda, enflasyon ve çıktı açığı tahmin patikalarının ne yönde oluşacağı takip edilecek.

Mevcut durumda TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 14,1 düzeyinde. Ancak daha sonra eylül ayında yayınlanan OVP’ye göre 2021 yılsonu TÜFE tahmini yüzde 16,2 olarak şekillendi.

Diğer taraftan enflasyon dinamiklerindeki bozulma çerçevesinde enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonların devamı dikkat çekiyor. TCMB’nin en son yayınladığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre katılımcılar TÜFE’nin yılı yüzde 17,63 seviyesinde kapamasını bekliyor.