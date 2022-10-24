'Fal bakma' bahanesiyle parasını çalan 2 kadını takip edip, polise yakalattı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serdar Ö. (56), fal bakma bahanesiyle yanına gelip tırnakçılık yöntemiyle parasını çalan Zerda D. (24) ile Fadime D.’yi (19), takip edip, polise yakalattı.
Metal Sanayi Bölgesi'ndeki ATM'lerin önünde, 24 Ekim Pazartesi saat 11.00 sıralarında; Serdar Ö., kredi borcunu ödemek için ATM'ye para yatırdı. Kalan 5 bin TL'sini gömleğinin cebine koyan Serdar Ö.'nün önünü kesen 2 kadın, ısrarla fal bakmak istedi.
Serdar Ö.'nün el falına bakan 2 kadın, 'Cebinde ödeme yaptığın para var' diyerek, bu kez paraları görmek için ısrarcı oldu.
Banknotları eline alan şüphelilerden biri, el çabukluğu ile paranın bir kısmını aldı; geri kalanını ise Serdar Ö.'nün gömlek cebine koydu. 2 şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
2 KARDEŞ ESKİŞEHİR'DEN GELMİŞ
Bir süre sonra parasının eksik olduğunu fark eden Serdar Ö., kadınları takip etmeye başladı. Otobüs terminaline gidip, bilet alan 2 kadının tuvalette olduğu sırada, Serdar Ö. polisten yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, Zerda D. ile Fadime D.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında, 2 bin 700 TL ile Eskişehir otobüsüne alınan 2 bilet bulundu. Kardeş oldukları ve Eskişehir'den Bursa'ya geldikleri öğrenilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Çalınan parası teslim edilen Serdar Ö., "Gel, 'Falına bakayım' dediler. 5 bin TL paranın içerisinde 2 bin 900 TL'yi almışlar" dedi.
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