Bayrampaşa'da 'minibüste telefon hırsızlığı' iddiası: Sokak ortasında darbettiler
İstanbul Bayrampaşa'da yolcu minibüsünden telefon çaldığı iddia edilen kişi, sürücü ve diğer yolcular tarafından darbedildi.
Bayrampaşa Akpınar Caddesi'nde geçen gün öğle saatlerinde, idiaya göre, minibüste açıkta duran telefonu alıp olay yerinden kaçan kişi, sürücü tarafından yakalandı.
Sürücü, yakaladığı kişiyi yumruk ve tekmelerle darbederken olaya yolcularında dahil olmasıyla kavga büyüdü.
YURTTAŞLAR ARAYA GİRDİ
Çevredeki yurttaşların ayırmasıyla darp son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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