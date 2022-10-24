Bayrampaşa'da 'minibüste telefon hırsızlığı' iddiası: Sokak ortasında darbettiler

İstanbul Bayrampaşa'da yolcu minibüsünden telefon çaldığı iddia edilen kişi, sürücü ve diğer yolcular tarafından darbedildi.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:35
Bayrampaşa'da 'minibüste telefon hırsızlığı' iddiası: Sokak ortasında darbettiler
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Bayrampaşa Akpınar Caddesi'nde geçen gün öğle saatlerinde, idiaya göre, minibüste açıkta duran telefonu alıp olay yerinden kaçan kişi, sürücü tarafından yakalandı.

Sürücü, yakaladığı kişiyi yumruk ve tekmelerle darbederken olaya yolcularında dahil olmasıyla kavga büyüdü.

YURTTAŞLAR ARAYA GİRDİ

Çevredeki yurttaşların ayırmasıyla darp son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 


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