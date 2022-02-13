Sözleri tepki çekmişti: Ersin Tatar'dan 'Halil Falyalı' açıklaması
Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı hakkında "Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı" sözleri tepki çeken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulundu. Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı'ya konuşan Tatar, "Falyalı’nın tek lirasını görmedim, finansörüm falan değil" dedi.
Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı hakkında kendisine yaptığı açıklamayı köşesinde taşıdı.
Falyalı cinayetinin ardından "Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı" açıklaması yapan Tatar, "Halil Falyalı’nın tek lirasını görmedim, finansörüm falan değil" ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca Cenk Mutluyakalı'ya, “Türkiye’ye beni rezil ettin” sözleriyle sitem etti.
Bugünkü yazısında Tatar'ın kendisini aradığını belirten Mutluyakalı, "Sabah sabah Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın telefonuyla uyandım dün... Halk Tv’deki sözlerim üzerine sitem etti, çünkü hayatının odağına Türkiye’yi aldı. Ada içinden çok Türkiye’de yankılanan eleştirilere tepki gösteriyor. 'Türkiye’ye beni rezil ettin' diye başladı söze…" dedi.
Mutluyakalı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Sabah sabah Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın telefonuyla uyandım dün... Halk Tv’deki sözlerim üzerine sitem etti, çünkü hayatının odağına Türkiye’yi aldı. Ada içinden çok Türkiye’de yankılanan eleştirilere tepki gösteriyor. 'Türkiye’ye beni rezil ettin' diye başladı söze… 'Falyalı’nın tek lirasını görmedim ben, finansörüm falan değil, böyle yıpratmayalım birbirimizi' diyerek iddiaların tümünü reddetti. 'Halil Falyalı’nın son Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil özellikle ulusal siyasetin finansörlerinden biri olduğu' yönündeki değerlendirmemi kabul etmedi, 'Bu yönde hiçbir delil yoktur' dedi.
Halk TV’de bana gelen soru, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Falyalı’nın ölümü sonrası yaptığı 'Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı, çok insana iyilik yapmıştı' açıklaması üzerineydi. Falyalı’nın adadaki algısını programda anlatmıştım zaten…"
NE OLMUŞTU?
8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.
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