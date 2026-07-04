Farah Zeynep Abdullah'tan Deniz Göktaş'a destek: 'Son 23 senedir iktidarın özel bir durumu var'

Komedyen Deniz Göktaş'ın İstanbul Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanması, sanat camiasında yankı buldu.

YouTube'da yayınlanan ve bir haftada 9 milyon izlenmeye ulaşan gösteri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hem Göktaş'a desteğini dile getirdi hem de son dönemdeki gözaltı ve yargı uygulamalarını sert bir dille eleştirdi.

Abdullah, "İfadeye çağrıldığında 1 saate gidecek, yeri yurdu belli olan insanları, emziren kadınları 'uyuşturucu' diyerek şafak operasyonuyla aldılar. Hiçbir hakları yokken, kim oldukları önemli değil, insanların mesajlarını, özel fotoğraflarını yaydılar, bunlar da hep burada olağan bir şekilde konuşuldu, haber yapıldı" ifadelerini kullandı.

"ASIL İTİBARSIZLAŞTIRILAN ADALET"

Oyuncu, Göktaş'ın "çok iyi bir gösteri yayınladığını" ve ters kelepçeyle videosunun yayılmasına kimsenin şaşırmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanların kullandığı ilaçlar falan kime neyse yazıldı çizildi. Baronlar, katiller, hırsızlar, asıl milli değerleri yerle bir edenler, hainlik yapanlar, ülkelerini satanlar dışarda güç gösterileri yaparken, medyada her hafta olağanlaşmış şekilde yeni ünlü gözaltı listeleri gündem oldu, daha da herhalde olacak gibi. Sürekli bir fişleme.

Şimdi Deniz Göktaş çok iyi bir gösteri yayınladı, kendi ülkesine, kendi iradesiyle döndüğü zaman ters kelepçeyle videosunun, fotosunun yayılmasına kim, niye şaşırmış anlamadım. Bam bam, göstere göstere zaten bu şovlar yapılıyor, keşke bitse ama daha sürecek gibi gözüküyor, gündem böyle böyle meşgul ediliyor ve bu durum da asıl itibarsızlaştırılan adalet oluyor.

Mahkemeye gidip şaka açıklamak başlı başına çok komik bir olay. Bir güç gösterisi izlediğimizin de bilincinde olduğumuzu düşünüyorum. Hükümet, tanınır insanlara kafalarına göre bir tür ceza verme şekli olarak bunu yapıyor, masumiyet karinesi yerle bir edilerek. İki şakayla koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ne sıkıntı mı verecek, bunu herkes bilmiyor mu zaten, eğlence sektörünü kullanarak korkuyu beslerlerken hedefteki insanlara karşı sempati daha da büyüyor, evet birileri siniyor ama birileri de kahramanlaşıyor.

Sanatçı toplumun aynasıdır lafı hep bir salak saçma sanki sanatçılar başka yerden toplumu eğitme göreviyle gelmiş gibi konuşulur da, halbuki toplumun çıkardığı, birebir toplum içinden biri işte sanatçı. Toplum neyse, sanatçı da o. Fikirlerini beyan eden, kimseye gerçek bir zararı olmayan sanatçıların terörist gibi alınması, korkutma ve sindirmeye çalışılmaları topluma saygısızlık asıl."

"SON 23 SENEDİR İKTİDARIN ÖZEL BİR DURUMU VAR"

"Deniz Göktaş son derece mantıklı şekilde duruşunu sergiliyor ve eğleniyordur diye düşünmek istiyorum, zaten her şeyi düşünmüştür tüm bunları yaşamadan önce ve bir an önce hakkı olan özgürlüğe kavuşmasını diliyorum… Sanatçıları da hadi boş verelim, benim 80+ olan ananemin bile bir Facebook yorumundan ötürü ifadeye gitmişliği var.

Deniz Göktaş için en şaşırtıcı tatsız şey kk ile görüştürülmek olmuştur herhalde, bu beklenmedik hadiseden ötürü geçmiş olsun. Kendi de ters kelepçe takılmasına veya tutuklanmasına şaşırmamıştır, biz de artık şaşırmayacak kadar saçma şeyler yaşıyoruz zaten ülkede, çünkü biliyorsunuz, son 23 senedir iktidarın özel bir durumu var…"