Fark attı... DEM Parti 13 ilçeyi, AKP 4 ilçeyi kazandı!

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'nin Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi. 13 ilçede DEM Parti, 4'ünde ise AKP kazandı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:07
Fark attı... DEM Parti 13 ilçeyi, AKP 4 ilçeyi kazandı!
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Diyarbakır’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DEM Parti Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi.

İlçe belediye başkanlıklarından 13'ü DEM Parti, 4'ü ise AKP'nin oldu.

Ergani’de DEM Parti’li Şiyar Güldiken, Kayapınar’da DEM Parti’li Gülşen Sincar, Bağlar’da DEM Parti’li Siraç Çelik, Çınar’da DEM Parti’li Semra Akyüz, Yenişehir’de DEM Parti’li Safiye Akdağ, Dicle’de DEM Parti’li Haci Akengin, Sur’da DEM Parti’li Adnan Örhan, Bismil’de DEM Parti’li Mizgin Ekin, Kocaköy’de DEM Parti’li Mehmet Şık, Hani’de DEM Parti’li Besile Narin, Silvan’da DEM Parti’li Sevim Biçici, Lice’de DEM Parti’li Dilek Diyar Özer, Kulp’ta DEM Parti’li Fatma Ay, Çüngüş’te AKP’li Ali Suat Akmeşe, Çermik’te AKP’li Şehmus Karamehmetoğlu, Eğil’de AKP’li Fırat Seydaoğlu, Hazro’da AKP’li Fuat Mehmetoğlu seçimin galibi oldu.

AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK KİMDİR?

Diyarbakır'da 1976 yılında doğdu. 1995'te İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Küçük, 2006 yılında Almanya'da Köln Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu.

2006-2011 yıllarında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi koordinatörlüğü, 2014-2016 yıllarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık ve meclis üyeliği yapan Küçük, 2016-2022 yıllarında çocuk ve kadın alanlarında sosyal çalışmacı olarak çalışmalar yürüttü. Küçük, evli ve 2 çocuk annesidir.


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