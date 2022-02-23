Faruk Bildirici'den Nevşin Mengü'ye 'reklam' tepkisi: Meslek ilkelerine aykırı
Bağımsız medya ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Nevşin Mengü'ye reklam içerikli paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi. Bildirici, "Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı" dedi.
Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında ve Instagram hesabında vitamin içeceği reklamı yaptı. Nevşin Mengü'nün paylaşımı, bağımsız medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin tepkisini çekti.
Faruk Bildirici, Twitter hesabı üzerinden Mengü'nün ilgili paylaşımının görselini paylaşarak "Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık "#işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı" ifadelerini kullandı.
Bildirici'nin paylaşımı şöyle:
İlgili Haberler
- Faruk Bildirici, 'örtülü reklam' yapan gazetecileri ve televizyoncuları açıkladı
- Bildirici'den AKP'li medyaya 'fon' tepkisi: "15 Temmuz gelir kapısı"
- Cumhuriyet yazdı, Saray açıklama yaptı: Fon aldığımızı bilmiyorduk
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonsporlu futbolcuda dikkat çeken ayrıntı
- Uluslararası basın krizi nasıl gördü?
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!