Faruk Bildirici'den Nevşin Mengü'ye 'reklam' tepkisi: Meslek ilkelerine aykırı

Bağımsız medya ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Nevşin Mengü'ye reklam içerikli paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi. Bildirici, "Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 13:15
Faruk Bildirici'den Nevşin Mengü'ye 'reklam' tepkisi: Meslek ilkelerine aykırı
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Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında ve Instagram hesabında vitamin içeceği reklamı yaptı. Nevşin Mengü'nün paylaşımı, bağımsız medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin tepkisini çekti.

Faruk Bildirici, Twitter hesabı üzerinden Mengü'nün ilgili paylaşımının görselini paylaşarak "Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık "#işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı" ifadelerini kullandı.

Bildirici'nin paylaşımı şöyle:


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