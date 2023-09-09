Fas 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeşil ve kırmızıya büründü

Yayınlanma: 09.09.2023 - 21:27

Güncelleme: 10.09.2023 - 00:12

Fas’ın Marakeş kentinin El-Huz bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ölü sayısının 1037'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 721 olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Fas'ta meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE FAS ANMASI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün aydınlatması normal zamanlarda kırmızı olarak düzenlenirken, bugün kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldığı görüldü. Aydınlatmanın Fas’ta meydana gelen deprem nedeniyle Fas’ın ulusal bayrağında yer alan kırmızı ve yeşil renkler nedeniyle olduğu düşünülüyor.