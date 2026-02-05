'Faşizme ölüm, tek yol devrim' sloganlarıyla polis barikatını aştılar

İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan üç SOL Partili, provokasyon girişiminin ardından hedef gösterilerek gözaltına alınmıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmesi üzerine, SOL Parti hedef alınan laiklik pankartını ülkenin dört bir yanına asmaya başlamıştı.

Ardından İstanbul’da SOL Genç üyesi üç kişi ile Balıkesir’de, iki SOL Partili benzer gerekçelerle gözaltına alındı.

SOL Parti İstanbul İl binasına “Yaşasın şeriat” yazılarak saldırı düzenlenmesinin ardından Ankara Keçiören İlçe Örgütü’ne de benzer bir saldırı düzenlediği açıklandı.

Dün gece saatlerinde Keçiören İlçe Örgütü’nün kapısına “Yaşasın şeriat” yazılı bir pankart asıldı. Çankaya’da ise pankart çalışmasına saldırı düzenlendi.

Birgün'ün aktardığına göre, SOL Parti’den yapılan açıklamada, saldırıya tepki olarak Keçiören İncirli’deki Danışment Kavşağı’nda “Karanlığa karşı halk yürüyüşü” düzenleneceği duyuruldu. Çok sayıda yurttaş yürüyüş için toplandı ancak polis yürüyüşe izin vermedi.

Yurttaşlar polis barikatını aşarak SOL Parti Keçiören İlçe Örgütü’ne yürüdü.