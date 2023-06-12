Fatih Altaylı, CHP için olası senaryoyu yazdı: 'Ya İmamoğlu genel başkan olacak ya da...'

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:05

Güncelleme: 12.06.2023 - 13:20

CHP'deki 'değişim' talep ve açıklamalarının yankıları sürerken, gazeteci Fatih Altaylı parti için olası senaryoya dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinden yayımladığı "İmamoğlu acele etmiyor" başlıklı yazısında, Twitter hesabı üzerinden yaptığı anketin sonuçlarına dikkat çekti ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi de paylaştı.

YÜZDE 63 İLE EKREM İMAMOĞLU İLK SIRADA!

İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için tercih edilen ilk isim olduğuna dikkat çeken Altaylı, yazısında şu bilgileri aktardı:

"Dün twitter üzerinden bir anket yaptım. 'Dört isimden hangisini CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?' diye sordum. Burada isimler 4 farklı anlayışı ve yaklaşımı temsil ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu arasında seçim yapan 586 bin 336 kişinin yüzde 63’ü Ekrem İmamoğlu, yüzde 13’ü Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu diyenler ise eşit olarak yüzde 12’şer oldu.

"EKREM BEY FİKRİNİN DEĞİŞMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Anket sonuçlanmadan önce, ben de önce Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Ekrem Bey değişim konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu, fikrinin değişmediğini belirtti. Partideki hemen herkesle istişarelerde bulunduğunu, CHP’yi daha güçlü hale getirmek için ne yapılmalı konusunda herkesin bir arayış içinde olduğunu söyledi.

Ancak gördüğüm kadarı ile aceleci bir tavır almayı düşünmüyordu. Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden sürecin yürümesinden yana idi. Acelesi yoktu. CHP’nin genel başkanı olamayacağını anlarsa yeni bir parti kurmak gibi bir fikri ise hiç yoktu. Tabii bu benim izlenimim.

"GENEL KANAAT 'DEĞİŞİMİN ŞART OLDUĞU' YÖNÜNDE"

Ardından partinin güçlü ve akil isimlerinden bazıları ile görüştüm. Genel kanaat partide bir değişimin şart olduğu yönünde. 'Kemal Bey başarılı ve kalmalı' diyen yok.

Ancak başarısızlığın tamamen Kemal Bey’in üzerine yıkılarak, apar topar gönderilmesini de haksızlık olarak görüyorlar. Bir diğer çekinceleri ise Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı alınacak bir tavrın, Alevi tabanda bir küskünlük yaratması.

Yeni MYK ile ilgili ise çok sert eleştiriler yapılıyor ve bu MYK’nın CHP’nin gelmiş geçmiş ne zayıf MYK’sı olduğu konusunda bir fikir birliği var. Teşkilatın doğrudan genel başkana bağlanması ise partinin ağır abileri tarafından doğru bulunuyor.

Seçimin kazanılacağı inancı üzerinden oluşturulmuş TBMM’deki parti yönetimi yapısının ise kayıp bir seçimin ardından çok da doğru şekillenmediği inancı hakim.

"KURULTAY İÇİN ESKİ İL BAŞKANLARINDAN İMZA TOPLANABİLİR"

Bu arada eski il başkanlarının bir olağanüstü Kurultay için imza toplaması da gündemde. Bu Kurultay seçim Kurultay’ı değil, tüzük Kurultay’ı olacak.

Ve bu il başkanları seçimde aday olmak için istifa eden veya aday yapılmayan ya da kazanacak yerlere koyulmayan il başkanları. Bu grup bir Kurultay toplamayı başarır ise toplanan Kurultay’ı 600 imza ile seçimli hale getirmek mümkün. İşte o zaman ne olur bilinmez.

Görünen o ki, CHP ya Ekrem İmamoğlu’nu bir yıl içinde genel başkan yaparak yeni bir umut yakalayacak. Ya da gelecek seçimde yüzde 25’i bile mumla arayacak."