Fatih Altaylı hakkında bir suç duyurusu daha!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:27

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:27

Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş Fatih Altaylı’nın küfürlü hakaretlerde bulunduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Avukat Sena Özdemir Fatih Altaylı’nın yorumlarında hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme gibi suçların işlendiğini kaydederek; "Gazeteci Fatih Altaylı’nın bir youtube kanalında yapmış olduğu konuşma üzerine burada toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği üzere 7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaşanan olaylar had safhaya ulaşmış durumda. Bu duruma karşılık gerek tüm dünyadaki vicdan sahibi insanlar, gerekse ülkemizde de bu duruma tepki göstermek isteyen vatandaşlarımız çeşitli tarihlerde yürüyüşlerle, toplantılarla, mitinglerle tepki koymaya çalıştılar. Bunlardan birisi olan Ankara mitingi yapılacakken 12 şehit haberini aldık. Bu şehit haberi üzerine Filistin’e destek mitingi genişletilerek ’Şehitlerimizi anma, terörü lanetleme ve Filistin’in yanında İsrail’e karşı’ şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşılık mitingin içeriği, mitingde yer alan sloganlar dikkate alınmadan sanki şehitler görmezden geliniyormuşçasına Fatih Altaylı’nın beyanlarıyla çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu yorumlarda hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme şeklinde suçlar işlenmiştir. Bu yüzden bir araya geldik, suç duyurusunu hazırladık ve altına imzamızı attık" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grup, suç duyurusunu cumhuriyet savcılığına teslim etti.