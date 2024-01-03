Erdoğan'ın başdanışmanı Fatih Altaylı'ya hakaret edilen videoyu paylaştı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya ağız dolusu hakaret edilen bir videoyu “Ağzına sağlık” notuyla paylaştı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral X hesabından “Ağzına sağlık” notuyla bir video paylaştı. “Sadece” adlı bir Instagram hesabı tarafından yayınlanan videoda, “Şehitlere rahmet Filistin’e destek yürüyüşü” sırasında tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir adlı vatandaşı yumruklayan E.A.’ya “Eline sağlık” diye paylaşım yapan Gazeteci Fatih Altaylı'nın eleştirildiği görüldü.
Paylaşımda, içerik üreticisi “Sizin medeniyet anlayışınızla darp etmeye ellerinize sağlık deniyorsa Fatih Altaylı, benim de az sonra diyeceklerim için ağzıma sağlık” dedikten sonra video Altaylı’nın bir programdan alınan kesitteki “Ben salak mıyım?” cümlesiyle devam ediyor.
Video şu şekilde devam ediyor:
"İçerik üreticisi: Salaksın
Fatih Altaylı: Evet salağım
İçerik üreticisi: Evet
Fatih Altaylı: Tabi salağım
İçerik Üreticisi: Tabi. Şehitlerimiz ve on binlerce masum sivilin katledildiği Gazze için yapılan yürüyüşe katılan adama atılan yumruğu savunup eline sağlık diyecek kadar salak mısın? Kelimeyi tevhid bayrağının anlamını bilmeyen sen, sadece 3 saat süren iradenle sinirlenip 'eline sağlık' tweetini atıp silen sen. Sinirlendin mi sen! Fitnecilik yaparak güya Cumhuriyeti savunan Fatih Altaylı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kelime-i Tevhid bayrağının önünde bu vatanı kurtardığını galiba bilmiyor. Fatih Altaylı haddini de bilmiyor. Bu adam neyi biliyor? Körpe beyinlerin aklına fesat karıştırmayı biliyor. Soyunduğun sözde gazetecilik rolünü edepsizce yürümeye and içtiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Malum bu ülkenin boş adama da ihtiyacı var. Fakat her masaya atlarken es geçtiğim bir yer var. Borçlar toplanıyor."
Ağzına sağlık :) pic.twitter.com/fogrxZC3Ci— Oktay SARAL (@oktay_saral) January 2, 2024
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