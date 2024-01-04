Soruşturma başlatılmıştı: Fatih Altaylı’nın ne zaman ifade vereceği belli oldu
İki ayrı suçlamadan hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı, ifade vermek için yarın (5 Ocak Cuma) adliyeye gelecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ege Akersoy, 1 ocakta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından elinde hilafet bayrağıyla yürüdüğü iddia edilen İsmail Aydemir ile tartışmış, sonrasında ise yumruk atmıştı.
Akersoy, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aynı gün polisin yanında Akersoy'a tokat atan ve adının Oğuzhan Toksoy olduğu iddia edilen şahıs hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı öne sürüldü.
RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından "Eline sağlık" şeklinde paylaşımda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Altaylı hakkında 'suçu ve suçluyu övmek ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarından resen soruşturma başlatmıştı. Fatih Altaylı, başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
Fatih Altaylı, yarın (5 Ocak cuma) Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verecek.
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