Fatih Altaylı canlı yayında sinirlerine hâkim olamadı: 'Kendimi taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
İstanbul'daki taksi krizinin tartışıldığı canlı yayında Fatih Altaylı, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya "Aylardır taksiye binemiyorum, kendimi taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum" dedi. O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu TekeTek programında İstanbul'un taksi sorununu ele alındı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'ın konuk olduğu programa Fatih Altaylı'nın tepkisi damga vurdu.
"ELİME ODUN ALIP..."
Aylardır kendisinin de taksiye binemediğini söyleyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Aylardır taksiye binemiyorum. Yemin ediyorum taksicinin bana bir zavallı ezikmişim gibi bakmasından bir gün elime bir odun alıp bir taksicinin camını kırmak istiyorum. Gerçekten zor tutuyorum kendimi. O kadar sinirleniyorum. Taksici bana b.ka bakar gibi bakıyor."
"KENDİMİ KÖPEK GİBİ HİSSEDİYORUM"
Eyüp Aksu'ya tepki gösteren Altaylı, "Kendimi o taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum" dedi.
Hastane çıkışında taksi bulamadığını ve 4 kilometre yürümek zorunda kaldığını anlatan Fatih Altaylı, şöyle konuştu:
"Boş meslektaşlarınız Türk vatandaşlarını almıyor. Önümden bomboş, geçiyor almıyor. Hastaneden çıktım kolumda serum iziyle, arabam yoktu taksiyle gitmiştim ne olur ne olmaz diye. Çıkışta taksi bulamadım evime 4 kilometre yürüdüm. Bir tanesi durmadı. Sizin meslektaşlarınız artık bizi adam yerine koymuyorlar. İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar.”
AKSU: BİZ BUNU TASVİP ETMİYORUZ
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise Altaylı'ya şöyle yanıt verdi:
"Biz almamayı, yakına gitmemeyi, aracın pisliğini, taksimetre açmamayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Size de katılıyoruz. Buradan hem Büyükşehir Belediyemize hem emniyetimize sesleniyorum. Denetimler sıklaşsın, bunlar cezasız kalmasın. Sizi götürmeyen bir vatandaş birincide uyarı almalı, ikincide ikaz edilmeli, üçüncüde kesinlikle meslekten ihraç edilmeli."
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