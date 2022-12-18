Kupa töreninde Messi'ye giydirilen 'cübbeye' Fatih Altaylı'dan tepki: 'Katar para ile satın aldı'

18 Aralık 2022 Pazar, 22:15

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

KATAR EMİNİ LİONEL MESSİ'YE CÜBBE GİYDİRDİ!

Kupa törenine ise Katar Emiri'nin Lionel Messi'ye giydirdiği cübbe damga vurdu. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından Messi'ye giydirilen cübbeye sert tepki gösterdi.

Altaylı, ''Messi milli forman yerine o acayip katar zımbırtısını ile kupa kaldırıyor. Sıçayım böyle futbola. Katar para ile her şeyi sayın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık'' ifadelerini kullandı.