Fatih Altaylı’ya kaldırımda motosiklet çarptı

Gazeteci Fatih Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin kendisine çarptığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:49
Fatih Altaylı’ya kaldırımda motosiklet çarptı
Abone Ol google-news

Gazeteci Fatih Altaylı, hafta sonu geçirdiği kazayı kendi YouTube kanalında anlattı. 

Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi.

Olayı ayrıntılarıyla anlatan Altaylı, motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını da ekledi.


Fatih Altaylı haberleri motosiklet haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a 'gaf' tepkisi: 'Ağzından çıkanı kulağın duysun...'

Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a 'gaf' tepkisi: 'Ağzından çıkanı kulağın duysun...'
Fatih Altaylı’dan Diyanet İşleri'ne 'fitre ve zekat' yanıtı: Günahını veren bile enayidir

Fatih Altaylı’dan Diyanet İşleri'ne 'fitre ve zekat' yanıtı: Günahını veren bile enayidir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler