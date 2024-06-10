Fatih Altaylı’ya kaldırımda motosiklet çarptı
Gazeteci Fatih Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin kendisine çarptığını aktardı.
Gazeteci Fatih Altaylı, hafta sonu geçirdiği kazayı kendi YouTube kanalında anlattı.
Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi.
Olayı ayrıntılarıyla anlatan Altaylı, motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını da ekledi.
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