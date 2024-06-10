Fatih Altaylı’ya kaldırımda motosiklet çarptı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:49

Gazeteci Fatih Altaylı, hafta sonu geçirdiği kazayı kendi YouTube kanalında anlattı.

Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi.

Olayı ayrıntılarıyla anlatan Altaylı, motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını da ekledi.