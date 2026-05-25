“Mutlak butlan” kararı sonrası mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk temaslarından biri iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’le oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peki, Fatih Atik kimdir? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik kaç yaşında, nereli?
FATİH ATİK KİMDİR?
Fatih Atik, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimini Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamlayan Atik, meslek hayatına muhabir olarak başladı.
FATİH ATİK'İN MEDYA KARİYERİ VE GÖREV ALDIĞI KURUMLAR
Meslek yaşamı boyunca İhlas Haber Ajansı, Sabah Gazetesi ve CNN Türk gibi önemli medya kuruluşlarında görev aldı.
Fatih Atik, 2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesine katıldı. Burada uzun yıllar boyunca farklı pozisyonlarda görev yapan Atik, özellikle A Haber ekranlarında haber koordinatörlüğü görevleriyle öne çıktı. Turkuvaz Medya Grubu’ndaki görevini 2021 yılına kadar sürdürdü.
Fatih Atik, 2022 yılında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine getirildi. Yaklaşık 8 ay süren bu görev süresinin ardından kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.
Fatih Atik, günümüzde TGRT Haber bünyesinde Ankara Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.