Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Atik kimdir? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik kaç yaşında, nereli?

Fatih Atik kimdir? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik kaç yaşında, nereli?

25.05.2026 20:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fatih Atik kimdir? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik kaç yaşında, nereli?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk görüşmelerinden birini TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ile yaptı. Peki, Fatih Atik kimdir? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik kaç yaşında, nereli?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

“Mutlak butlan” kararı sonrası mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk temaslarından biri iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’le oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peki, Fatih Atik kimdir? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik kaç yaşında, nereli?

FATİH ATİK KİMDİR?

Fatih Atik, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimini Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamlayan Atik, meslek hayatına muhabir olarak başladı. 

FATİH ATİK'İN MEDYA KARİYERİ VE GÖREV ALDIĞI KURUMLAR

Meslek yaşamı boyunca İhlas Haber Ajansı, Sabah Gazetesi ve CNN Türk gibi önemli medya kuruluşlarında görev aldı.

Fatih Atik, 2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesine katıldı. Burada uzun yıllar boyunca farklı pozisyonlarda görev yapan Atik, özellikle A Haber ekranlarında haber koordinatörlüğü görevleriyle öne çıktı. Turkuvaz Medya Grubu’ndaki görevini 2021 yılına kadar sürdürdü.

Fatih Atik, 2022 yılında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine getirildi. Yaklaşık 8 ay süren bu görev süresinin ardından kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

Fatih Atik, günümüzde TGRT Haber bünyesinde Ankara Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 

İlgili Konular: #TGRT haber #Fatih Atik

İlgili Haberler

Ege Yazgan kimdir? Bilgi Üniversitesi Rektörü Ege Yazgan hangi okullardan mezun oldu?
Ege Yazgan kimdir? Bilgi Üniversitesi Rektörü Ege Yazgan hangi okullardan mezun oldu? Bilgi Üniversitesi öğrencileri, rektör Ege Yazgan’ın kampüsün fiilen kapatılacağını söylediğini duyurdu. Peki, Ege Yazgan kimdir? Bilgi Üniversitesi Rektörü Ege Yazgan hangi okullardan mezun oldu?
İbrahim Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'dan neden istifa etti?
İbrahim Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'dan neden istifa etti? Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in yeni yönetim kurulu listesinde yer almayan İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevinden istifasını istedi. Peki, İbrahim Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'dan neden istifa etti?
Fikret Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak neden tutuklandı?
Fikret Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak neden tutuklandı? CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçundan tutuklandı. Peki, Fikret Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak neden tutuklandı?