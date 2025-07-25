Fatih Erbakan'dan iktidara çağrı: 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İsrail askerleri vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı!'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusunda görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vatandaşlıklarının ivedilikle iptal edilmesi gerektiğini belirten Erbakan, “Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdıran bu katillerin aramızda dolaşmasına izin veremeyiz. Bu, bir milli güvenlik meselesidir” dedi.

“BU VAHŞETTE, HER GÜN YENİ BEBEKLER AÇLIKTAN CAN VERİYOR”

Erbakan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, şunları kaydetti:

“7 Ekim 2023’ten bu yana, bir buçuk yıldır, Gazze’de gözlerimizin önünde bir halk sistematik biçimde yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu bir çatışma değil, bu bir savaş değil; bu, Siyonist İsrail’in başını çektiği bir soykırımdır! Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasi, askeri ve ekonomik desteğiyle yürütülen bu vahşette, her gün yeni bebekler açlıktan can veriyor. Gazze’de son 24 saatte 4’ü çocuk 15 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. 40 günlük Yusuf Muhammed Es Safedi bebek maması bulunamadığı için gözlerimizin önünde öldü. Hastanelerde bombalanan hasta çocuklar, çadırında uyurken bombalanan anneler, ekmek sırasındayken hedef alınan siviller, ambargo altında ölüme terk edilen yaşlılar göz göre göre katlediliyor. Bu tablo, 21. yüzyılın en ağır insanlık suçudur. Bu tabloya sessiz kalmak, zulmün ortağı olmak demektir."

“SİYONİST İSRAİL ORDUSUNDA GÖREV YAPAN TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ VATANDAŞLIKLARI DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR”

İsrail’in ordusunda görev yapmak üzere doğrudan Türkiye’den giden ve hem İsrail hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğunun iddia edildiğini belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Siyonist İsrail’in katliam ordusuna katılıp, Gazzeli çocukların, bebeklerin, masum sivillerin üzerine bomba yağdıran bu kişilerin Türkiye’ye dönüp hiçbir yasal işleme tabi tutulmadan aramızda yaşamaları kabul edilemez. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Bu bir adalet meselesidir. Bu, tüm insanlık vicdanına karşı işlenmiş büyük bir ihanettir.

Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Yetkililere Açık Çağrımızdır. Siyonist İsrail ordusunda görev yapan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vatandaşlıkları derhal iptal edilmelidir. Bu kişiler hakkında soykırıma iştirak ve insanlığa karşı suç işlemekten ivedilikle soruşturma başlatılmalıdır. Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet savcılıkları, bu suçu işleyenleri en ağır şartlarda yargılamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Gazze'li mazlumların sesini duymakla yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti, bu katliama göz yummak yerine, sorumluları cezalandırmak zorundadır. Bu, bir insanlık meselesidir. Bu alçakları vatandaşlıktan çıkarın.Bu katilleri derhal yargılayın. Türkiye’ye yakışan; susmak değil, zulme karşı dimdik durmaktır.”