Fatih Erbakan’dan ‘mutlak butlan’ açıklaması: 'Karar mercii, mahkemeler değil millettir'

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına bir tepki de Fatih Erbakan’dan geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyasetin yargı kararlarıyla şekillendirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbakan, demokratik sistemlerde nihai kararın millet tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.
Erbakan’ın açıklaması şöyle:
“Siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz.
Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir.
Siyasi belirsizlikten çıkış, ancak seçimle mümkündür; geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin!”
Siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz.— Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) May 21, 2026
Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir.
Siyasi belirsizlikten çıkış, ancak seçimle mümkündür; geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin!