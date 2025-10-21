Fatih Erbakan, Rojin Kabaiş'in ailesiyle telefonda görüştü

Yeniden Refah Partisi Medya ve Tanıtma Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, Diyarbakır'da Rojin Kabaiş'in ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rojin'in kız kardeş Elif Kabaiş ile telefonda görüştü.

Erbakan, aileye baş sağlığı dileyerek, "Çok üzüldük ve yakından takip ediyoruz. Allah selamete çıkarsın inşallah" dedi.

"ACIYLA BERABER MÜCADELE DE EDİYORUZ"

Elif Kabaiş, Erbakan ile görüşmede, "Acımız hala dinmedi. Hala aynı acı içerisindeyiz. Acıyla beraber mücadele de ediyoruz. Ne bir şüpheli var, ne bir delil, ne bir kanıt, tespit, hiçbir şey yok. Adli tıp raporu geldiği zaman 'Suda boğulma' dediler. Biz o raporu kabul etmedik. 9 ay sonra bize ikinci rapor geldi. İkinci raporda da iki erkek DNA'sının nereden çıktığı tespit edildi. Bu bir yıllık süreçte babamın gitmediği yer, çalmadığı kapı, mevki, makam sahipleri olsun her yere gittik. Ama şöyle bir şey var ki, neden Meclis'te konuşulması reddedildi? Buna sadece siyasal bir olayla bakılmamalı. Rojin artık herkesin davası oldu" ifadelerini kullandı.