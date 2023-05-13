Fatih Portakal sahte mesajı yazan hesabı buldu: 'Şimdi siz düşünün'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 13:09

Güncelleme: 13.05.2023 - 14:44

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan sahte konuşmayı yapan ve yayan kişilerin bulunduğunu duyurdu. Portakal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Demiştim: 'sahte mesajlaşmayı yapan arkadaş seni avukatım bulacak' diye. Buldu da. Hem kaynak hesabı buldu hem paylaşan trolleri. İp’lerde geldi. Şimdi siz düşünün.”

TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Sevilay Yılman, HalkTV-Sözcü başlıklı bir Whatsapp grubuna Fatih Portakal’ın “İnce çekildi arkadaşlar, önümüz daha açık artık. Son 3 gün kesintisiz algı oluşturmak gerek. Sevilay, Nevşin ve Şirin bugün de Twitter’da yalan paylaşımlara devam edin. Ben de bu akşam ana haberde devam edeceğim zaten” yazdığı iddia edilen bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılman’ın “Allah sizi bildiği gibi yapsın! Ne yaptınız siz bu ülkeye ki bu kadar korkuyor ve montajlarla, photoshoplarla, yalanlarla, iftiralarla paçayı kurtarmaya çalışıyorsunuz!” diyen Yılman, “Gobbels’i yattığı yerde ters çeviren bu dezenformasyonlarla nereye kadar gideceksiniz kardeşim? Hiç mi korkmuyorsunuz bu alçaklıklarınızın, kötülüklerinizin bir gün gelip de çocuklarınızın ayağına dolaşmasından? Nasıl Müslümanlarsınız siz? Nasıl dindarlarsınız? Yuh olsun!” diyerek paylaştığı görsele Portakal da “Vaaay arkadas ne korkutmuşuz” notuyla tepki gösterdi.