Fatih Portakal yeni adresini sosyal medya üzerinden açıkladı
Geçen yıllarda FOX TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal, yeni sezonda YouTube üzerinden yayınlarına devam edeceğini açıkladı.
Gazeteci Fatih Portakal, YouTube üzerinden yayın yapacağını Twitter hesabından duyurdu.
Portakal, "Kendimin patronu olmak her zaman tercih nedenim" diyerek yeni kanalını ve yayın saatini açıkladı.
'Fatih Portakal TV' üzerinden içerik üreteceğini açıklayan Portakal, "3 Ekim Pazartesi'den itibaren 11:30’da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler" ifadelerini kullandı.
Geleneksel mi digital mi? Kendimin patronu olmak her zaman tercih nedenim. Tabiki YouTube— fatih portakal (@fatihportakal) September 27, 2022
3 Ekim, 11:30’u not ediniz, abone olunuz.https://t.co/BXnHwP7MMp
.https://t.co/P6edUg7t6F pic.twitter.com/5UFjJpO5LO
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor
- Adnan Oktar'a 35 yıl önce teşhis koyan hekim!