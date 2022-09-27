Fatih Portakal yeni adresini sosyal medya üzerinden açıkladı

27 Eylül 2022 Salı, 14:06

Gazeteci Fatih Portakal, YouTube üzerinden yayın yapacağını Twitter hesabından duyurdu.

Portakal, "Kendimin patronu olmak her zaman tercih nedenim" diyerek yeni kanalını ve yayın saatini açıkladı.

'Fatih Portakal TV' üzerinden içerik üreteceğini açıklayan Portakal, "3 Ekim Pazartesi'den itibaren 11:30’da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler" ifadelerini kullandı.