Fatih Portakal yeni adresini sosyal medya üzerinden açıkladı

Geçen yıllarda FOX TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal, yeni sezonda YouTube üzerinden yayınlarına devam edeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 14:06
Fatih Portakal yeni adresini sosyal medya üzerinden açıkladı
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Gazeteci Fatih Portakal, YouTube üzerinden yayın yapacağını Twitter hesabından duyurdu.

Portakal, "Kendimin patronu olmak her zaman tercih nedenim" diyerek yeni kanalını ve yayın saatini açıkladı.

'Fatih Portakal TV' üzerinden içerik üreteceğini açıklayan Portakal, "3 Ekim Pazartesi'den itibaren 11:30’da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler" ifadelerini kullandı.


FATih portakal youtube

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