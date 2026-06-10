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Fatih Sultan Mehmet köprü çıkışında bir otomobil, 2 araca çarparak takla attı

Fatih Sultan Mehmet köprü çıkışında bir otomobil, 2 araca çarparak takla attı

10.06.2026 10:47:00
Güncellenme:
DHA
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Fatih Sultan Mehmet köprü çıkışında bir otomobil, 2 araca çarparak takla attı

Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet köprü çıkışında bir otomobil, 2 araca çarparak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

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Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybededip önündeki iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle araç takla attı, sürücü aracın içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İlgili Konular: #araç #otoyol

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