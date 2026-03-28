Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralananlardan 2'si daha taburcu edildi

28.03.2026 14:18:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fatih Ayvansaray’da 22 Mart’ta meydana gelen patlamada çöken binaların enkazından yaralı olarak kurtarılan 2 kişi daha tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Böylece hastaneden ayrılanların sayısı 6’ya yükselirken, 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Ayvansaray Mahallesi’ndeki facianın ardından yaralıların sağlık durumuna ilişkin takip sürüyor.

Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak hastanede tedavi altına alınanlardan 2'si daha taburcu edildi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokağı'nda bulunan 2 binanın çökmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha tedavisi tamamlandı.

Böylece toplam 6 kişi taburcu edilirken 4 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokağı'nda 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'si 23 Mart'ta, 2'si 25 Mart'ta tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edilmişti.

