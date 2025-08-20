Fatih'te İETT otobüsündeki kavgaya yolcudan biber gazlı müdahale

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bebek arabası ve akülü tekerlekli sandalye ile otobüse binmek isteyen bir yolcu, arka kapıdaki rampayı kendi açmak isteyince şoförle arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından olan yolcunun yakını çantasından çıkardığı biber gazını şoföre sıktı. Çocuk ve yaşlılarında aralarında bulunduğu yolcular, gazdan etkilenerek otobüsten hızla indi. Taraflar arasındaki tartışma, sokakta da devam ederken biber gazından etkilenen yolculara su ile müdahale edildi. Otobüs içerisindeki gazın etkisi geçince şoför seferine devam ederken yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.