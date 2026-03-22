Fatih'teki 2 bina neden çöktü? Fatih'teki 2 binada kaç kişi vardı?

FATİH'TEKİ 2 BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayın doğal gaz kaynaklı patlama olduğu belirtildi.

FATİH'TEKİ ÇÖKEN 2 BİNADA KAÇ KİŞİ VARDI?

Fatih'te iki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığı değerlendirilen 11 kişiden 9'u kurtarıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. Gül, “İlk etapta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde, yan yana bulunan biri iki katlı, diğeri tek katlı iki evde göçük oluştu. İlk belirlemelere göre göçük altında toplam 9 kişi kaldı.

Kaymakamımızın koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, UMKE ve diğer kurumların iş birliğiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar 8 kişi hastaneye sevk edildi. Bir kişinin de birazdan çıkarılması bekleniyor.

Diğer son hemşehrimizin de bulunması ve kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Belirttiğim bu bilgiler, şu an itibarıyla tespit edilebilen ilk bilgilerdir. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız enkaz başında zor şartlar altında, dar bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle hem onların çalışmalarını kolaylaştırmak hem de engel olmamak adına biz de süreci buradan takip edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte AFAD gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Boşaltılması gereken binalar varsa tahliye edilecektir. Dışarıda kalan hemşehrilerimizin barınma, beslenme ve benzeri ihtiyaçları da karşılanacaktır.