Şampiyonlar Ligi'ne Fatih Terim damga vurdu!

29 Mayıs 2022 Pazar, 11:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid'in mücadelesi nefesleri kesti. Karşılaşmayı yorumlayan Fatih Terim'in değerlendirmeleri ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Fatih Terim'in maç içerisinde yaptığı yorumlardan satır başları şu şekilde:

"Çok ilginç bir veri var. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında maç başına 18 top kaybı yaptı. Tam tersi Liverpool'un maç başına rakip yarı sahada 18 top kazandı. Liverpool ayrıca direkt hücumu etkili yapan bir takım. Önemli bir parametre"

"Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin tılsımı en yüksek takımı olduğunu unutmamak gerek. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızı size hissettiren bir takım"

Fatih Terim, Real Madrid'in savunma oyuncusu Éder Militão'ya da övgü dolu sözlerde bulundu:

"Porto ile aynı gruba düştüğümüz zaman rakibi analiz etmiştik. Porto'nun stoperi için dünyanın en iyi kulüplerinden birine gider demişiz. Şu anda Real Madrid'de oynuyor, Militao."

Terim, "Benzema mı? Salah mı?" sorusuna da "Benzema" yanıtını verdi.

Terim, Fransız yıldız hakkında "Benzema sadece gol atmıyor. Oyun kurulumunda derine inmesi ve hücum organizasyonlarını yönlendirmesi, Real Madrid'in en güçlü atak aksiyonu. Oyun kurma rolünü de üstleniyor ki, bu çok önemli" ifadelerini kullandı.