Fatih’te 2 kişinin öldüğü 'biber gazı' çatışması: Görüntüler ortaya çıktı

Fatih’te biber gazı sıkma meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin çıkan görüntülerde uzun namlulu silahla bir kişinin ateş açtığı, diğer tarafın da karşılık verdiği görüldü.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:32
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İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi’nde kurulan pazarda dün meydana gelen olayda bir şahıs etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı. Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Beşir A. ve Harun K. müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir A. ve Harun K.’ye silahla ateş açtı. Esnafın da silahla karşılık vermesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yaşanan çatışmada Beşir A. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken çevredeki 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan sokak ortasında yaşanan çatışmanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde elinde uzun namlulu silah olan bir kişinin ateş açtığı ve karşı tarafın da ateşle karşılık verdiği görüldü.


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