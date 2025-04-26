Fatih'te bakıcı dehşeti: Bebeği darp eden şüpheli gözaltında

İstanbul'un Fatih ilçesinde, evinde baktığı bebeği darp eden bir bakıcı gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Fatih'te bakıcı dehşeti: Bebeği darp eden şüpheli gözaltında
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 14:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te çocuk bakıcılığı yapan bir kişinin, bakımı altında bulunan bebeği darp ettiği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, darp edilen bebeğin 2024 doğumlu ve Özbekistan asıllı U.G. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, yine Özbekistan uyruklu olan bakıcının, bebeği yastıkla boğmaya çalıştığı ve tekme ile tokat atarak darp ettiği tespit edildi. Şüpheli M.İ., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda, darp edilen bebeğin yanı sıra toplam 7 Özbekistan asıllı çocuğun bulunduğu ortaya çıktı. İncelemeler sonucu, çocuklardan 2’sinin şüpheli bakıcı M.İ.'nin kendi çocukları olduğu, 5’inin ise çevrede yaşayan komşulara ait olduğu anlaşıldı.

Ekipler, şüpheliye ait olduğu belirlenen iki kız çocuğunu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ., "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.


İlgili Haberler

O anlar dehşete düşürmüştü: Bebeğe şiddet uygulayan bakıcı kadın tutuklandı

O anlar dehşete düşürmüştü: Bebeğe şiddet uygulayan bakıcı kadın tutuklandı
Bebeğe isim verme tartışması boşanmanın eşiğine getirdi

Bebeğe isim verme tartışması boşanmanın eşiğine getirdi
Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu... Aile topuk kanı aldırmadı, aşı yaptırmadı: 2,5 aylık bebeğe kayyum atandı

Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu... Aile topuk kanı aldırmadı, aşı yaptırmadı: 2,5 aylık bebeğe kayyum atandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler