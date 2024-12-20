Bebeğe isim verme tartışması boşanmanın eşiğine getirdi

Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:15

Güncelleme: 20.12.2024 - 16:15

2021 yılında, ismi açıklanmayan bir kadın, bir erkek bebek dünyaya getirdi ve Hindistan'daki geleneklere uygun olarak doğum sonrası dinlenmek için ailesinin evine gitti.

Bu süreçte, eşinin kendisi ve bebeği geri getirmesi bekleniyordu. Ancak genç anne, eşinin seçtiği ismi kabul etmeyi reddetti ve kendi seçtiği "Adi" ismini oğullarına verdi.

Bu isim, kadının ve eşinin isimlerinin ilk harflerinden oluşuyordu.

MAHKEME SÜRECİ

Eşinin isim önerisini reddetmesi, kocasını öfkelendirdi ve adam, eşini ve oğlunu geri almaya gitmedi. Bu küçük anlaşmazlık, uzun süreli bir ayrılığın fitilini ateşledi.

Kadın, geçen yılların ardından, Hunsur kentindeki yerel mahkemeye başvurarak, ev hanımı olduğu için kocasından maddi destek talep etti.

Dava, daha sonra Hindistan’da alternatif çözüm yolları sunan "Halk Mahkemesi" (Lok Adalat) olarak bilinen kuruma devredildi.

MAHKEME YENİ İSİM VERDİ

Mücadele uzarken, çift boşanma talebini de gündeme getirdi. Ancak hakimin önerileri sonucunda, çift mahkeme tarafından önerilen bir isimde uzlaştı: "Aryavardhana."

Çiftin de üzerinde uzlaştığı bu ismin, “soyluluk” anlamına geldiği belirtildi.

Çift, isim anlaşmazlığı çözüldükten sonra, Hint geleneklerine göre kabulün bir sembolü olan çiçek çelengi takas ederek barış sağladı ve evliliklerini sürdürme kararı aldı.

Mahkeme süreci sonunda çift, mutlu bir şekilde evlerine döndü.

BENZER BİR OLAY

Bu tür isim tartışmalarının mahkemeye taşındığı başka bir olay da geçen yıl Kerala eyaletinde yaşandı.

Bir çocuk, doğum belgesinin boş olması nedeniyle okula kabul edilmedi.

Çocuğun annesi, babanın ayrılmış olması nedeniyle kaydı tamamlatamadığını belirtti.

Mahkeme, annenin önerdiği ismi ve babanın adını eklemesi yönünde doğum kayıt ofisine talimat verdi.

Bu olaylar, Hindistan'da aile meselelerinin bazen resmi müdahalelere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.