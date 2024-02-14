Fatih'te 'biber gazlı' trafik kavgası!

Fatih'te bir yaya, aracıyla ayağını ezdiğini iddia ettiği taksi şoförüyle tartıştı. Taksi şoförü tartışmada biber gazı kullanırken, F.A. isimli yaya da şoföre küfürler savurdu. Polisi çağıran taksi şoförü, karakola giderek F.A.'dan şikayetçi oldu.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:54
Fatih'te 'biber gazlı' trafik kavgası!
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Fatih'te, trafikte seyir halindeki taksi şoförü Numan Önder'in yanına gelen F.A. isimli yaya, aracın ayağının üzerinden geçtiğini söyledi. Hakaret ettiği iddia edilen F.A. ile taksi şoförü tartışmaya başladı. Önder, tartışma sırasında F.A.'ya biber gazı sıktı. F.A.'nın küfür ve hakaretler etmeye devam etmesi üzerine Numan Önder, savcılığa suç duyurusunda bulunarak F.A.'dan şikayetçi oldu. Numan Önder, "Üzerime yürüdü, belki biber gazı sıkmasaydım zarar verecekti. 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için panik yaptım korktum." dedi.

"CANAVARCA BİR NEFRETLE KONUŞTU"

Taksici Numan Önder, ayağının ezildiğini iddia eden F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Sabah şoförüm aracımı bana teslim etmek üzere getirdi benim de 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için onlarla birlikte bakıcıya götürecektim çocuğumu. Daha sonra şoförüm evine ben de işime koyulacaktım. Fakat Çapa Hastanesi'nin arkasında trafiğin çok yoğun ve yavaş olduğu bir esnada bir vatandaş ansızın şoför camına yaklaşarak, 'Siz taksicileri gebertiyorlar ya hakediyorsunuz' şeklinde canavarca bir nefretle söylemini gerçekleştirdi. İddiasına göre ayağının üzerinden geçmişim. Fakat geçmişe dönük görüntüleri izlediğimizde hiçbir şekilde ayağının üzerinden geçtiğim gözükmüyor. Vatandaş artık nasıl bir taksici düşmanı ise bu söylemlerde bulundu. Ben de bana cebir uygulayacağını düşünerek biber gazıyla müdahale ettim." dedi.

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"BİBER GAZINI SIKMASAYDIM ZARAR VERECEKTİ"

F.A.'dan şikayetçi olduğunu belirten Önder "Polis memurlarını çağırdım, geldiler şikayetçi oldum. Üzerime yürüdü, belki biber gazını sıkmasaydım zarar verecekti. Benim 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için panik yaptım, korktum. O yüzden biber gazını kullanmak zorunda kaldım. Biber gazının acısı geçtiğinde ben sana gününü göstereceğim, seni öldüreceğim gibi söylemlerde bulundu. İlk önce karakola gittiğimde biber gazını kullanmanın suç olduğunu söyleyince orada biraz tedirgin oldum, baskı altında hissettim kendimi. Daha sonra meslektaşımızın bir cinayete kurban gittiği gözümün önüne gelince ben vicdanen rahatsız oldum. Ceza alma pahasına da olsa bu şahıstan şikayetçi olmak istedim. Bu olayla ilgili tazminat hakkım olursa bunu vefat eden meslektaşımızın ailesine yardım amaçlı göndereceğim." diye konuştu.



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