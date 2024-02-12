'Çin mahallesinde isyan...' Robotaksiyi alkışlar eşliğinde yaktılar!

ABD'de bir robotaksi (sürücüsüz otonom taksi), pazar gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından alkışlar eşliğinde kundaklandı. Peki, buna ne sebep olmuştu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:18
Abone Ol google-news

ABD'nin, San Francisco eyaletindeki Çin mahallesi, ancak bilim kurgu filmlerinde rastlanılabilecek türden bir isyan hareketine sahne oldu.

Kimliği belirsiz bir şahıs, sürücüsüz çalıştığı bilinen bir robotaksiye levyeyle saldırdı. 

Olaya şahit olan mahalle sakinleri ise başta şahsı alkışladı, ardından, aracın üstünü sprey boyayla boyadı ve sonra da ateşe verdi. 

Google şirketine bağlı Waymo'ya ait aracın içinde saldırı esnasında yolcu bulunmuyordu.

Aracın yakılmasından bir saat sonra olay yerine itfaiye ve polis intikal etti.

HALKIN ÖFKESİ DİNMEDİ

San Francisco halkının, robotaksilere olan öfkesi 2021'den bu yana sürüyor. 

Haziran 2023'te şehir konseyi, yoğun tepkilere rağmen, sürücüsüz robot taksilere 24 saat çalışma izni vermişti. 

Bu olaydan hemen sonra Ocak ayında Cruise şirketine bağlı bir robotaksi, bir yayaya çarptı ve talihsiz kadını metrelerce sürürledi. Şubat ayında ise başka bir robotaksi, bir bisikletliye çarptı. 

San Francisco halkının öfkesi, iki büyük robotaksi şirketlerinden biri olan Cruise'un lisansını 2023 Ekim'inde iptal edilmesine rağmen dinmedi. 

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Öte yandan, yaşanan son saldırıyı hiç bir grubun üstlenmediği bildirildi. 

Robotaksilere karşı duruşuyla bilinen Safe Street Rebel (Güvenli Sokak Asileri) aktivist grubu, Şubat 2023'te benzer bir saldırıyı X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşmıştı.

Kimliği belirsiz başka aktivistler ise robotaksilerin çarpma sensörlerini tetikleyip araçları kilitlemek için üzerlerine koni koyuyorlardı.


robotaksi haberleri isyan haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı

'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı
Geleceğe dönüş gerçek oluyor, uçan araba trafiğe çıkıyor

Geleceğe dönüş gerçek oluyor, uçan araba trafiğe çıkıyor
Çin'de

Çin'de "uçan araba" uçuş testi yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor

Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Bakanlık yurttaşların evine 350 metre mesafede dinamit patlatacak

Bakanlık yurttaşların evine 350 metre mesafede dinamit patlatacak
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Çayın yanında pratik lezzet: Tuzlu kurabiye

Çayın yanında pratik lezzet: Tuzlu kurabiye
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!

Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?
Uzmanlardan Marmara'daki balık popülasyonu için son çağrı: Deniz dibi can pazarı

Uzmanlardan Marmara'daki balık popülasyonu için son çağrı: Deniz dibi can pazarı
Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?

Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?
Transfer son anda iptal olmuştu: Lazio'dan Ryan Kent açıklaması!

Transfer son anda iptal olmuştu: Lazio'dan Ryan Kent açıklaması!
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı