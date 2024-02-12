'Çin mahallesinde isyan...' Robotaksiyi alkışlar eşliğinde yaktılar!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:18

Güncelleme: 12.02.2024 - 13:18

ABD'nin, San Francisco eyaletindeki Çin mahallesi, ancak bilim kurgu filmlerinde rastlanılabilecek türden bir isyan hareketine sahne oldu.

Kimliği belirsiz bir şahıs, sürücüsüz çalıştığı bilinen bir robotaksiye levyeyle saldırdı.

Olaya şahit olan mahalle sakinleri ise başta şahsı alkışladı, ardından, aracın üstünü sprey boyayla boyadı ve sonra da ateşe verdi.

Google şirketine bağlı Waymo'ya ait aracın içinde saldırı esnasında yolcu bulunmuyordu.

Aracın yakılmasından bir saat sonra olay yerine itfaiye ve polis intikal etti.

HALKIN ÖFKESİ DİNMEDİ

San Francisco halkının, robotaksilere olan öfkesi 2021'den bu yana sürüyor.

Haziran 2023'te şehir konseyi, yoğun tepkilere rağmen, sürücüsüz robot taksilere 24 saat çalışma izni vermişti.

Bu olaydan hemen sonra Ocak ayında Cruise şirketine bağlı bir robotaksi, bir yayaya çarptı ve talihsiz kadını metrelerce sürürledi. Şubat ayında ise başka bir robotaksi, bir bisikletliye çarptı.

San Francisco halkının öfkesi, iki büyük robotaksi şirketlerinden biri olan Cruise'un lisansını 2023 Ekim'inde iptal edilmesine rağmen dinmedi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Öte yandan, yaşanan son saldırıyı hiç bir grubun üstlenmediği bildirildi.

Robotaksilere karşı duruşuyla bilinen Safe Street Rebel (Güvenli Sokak Asileri) aktivist grubu, Şubat 2023'te benzer bir saldırıyı X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşmıştı.

Kimliği belirsiz başka aktivistler ise robotaksilerin çarpma sensörlerini tetikleyip araçları kilitlemek için üzerlerine koni koyuyorlardı.