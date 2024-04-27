Fatih'te dehşet: Sevgilisini 'küfür ettiği' iddiasıyla öldürdü

Fatih'te Zehra Taşkın (51) birlikte yaşadığı sevgilisi Fırat Kalburcuoğlu'nu (45) kendisine küfür ettiği iddiasıyla öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:29
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Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde, önceki gece saatlerinde Zehra Taşkın ile Fırat Kalburcuoğlu beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

İdidaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfür etti. Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı.

Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" dedi.


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