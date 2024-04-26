Kartal'da lüks rezidanstaki estetisyen cinayetinde yeni gelişme: Sanığın ifadesi ortaya çıktı

Kartal'da rezidansta estetisyen Selin Yalın'ın ölümü ile ilgili tutuklanan müteahhit Ömer Öktem’in ifadesi ortaya çıktı. Hakimlikteki ifadesinde polis tutanaklarını kabul etmediği söyleyen Öktem'in, “Polis tutanağını kabul etmiyorum. Olaya intihar süsü vermek istemedim" iddiasında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:53
Kartal'da lüks rezidanstaki estetisyen cinayetinde yeni gelişme: Sanığın ifadesi ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Kartal'da bulunan rezidansta 24 Nisan saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın (39)'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

47 yaşındaki Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Mesut Toğay'ın ihbarı üzerine olay yerine giden Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri Yalın'ın koltukta sırt üstü yatar vaziyette olduğu, başının arka tarafında yoğun kanın bulunduğu gördü.

Kadının bir elinde de tabanca olduğu tespit edildi. Ayrıca, başka bir kanepe üzerinde 8 fişek bulundu. Yaklaşık 8 yıldır imam nikahlı olduklarını iddia eden Öktem daireye saat 13.00 sıralarında geldiğini, Yalın ile alkol aldıklarını daha sonra tartışmaya başladıklarını ifade etti. Öktem dairede bulunan tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin Yalın'ın tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti. Ancak polis merkezine götürülen Öktem'in burada cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

POLİS TUTANAKLARINI KABUL ETMEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'taki Anadolu Adliyesi'nde sevkedilen Ömer Öktem tutuklandı.

Son olarak Öktem'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Polis tutanaklarını kabul etmediği söyleyen Ömer Öktem'in ifadesinde, “Kesinlikle Selin’i kasten öldürmedim. Selin benim yaklaşık 8 yıllık kız arkadaşımdı. Babasının vefatından sonra psikolojik olarak etkilendi. Kendisinin üstünde sürekli annesinin baskısı olur. Psikolojik olarak dolar ve bir anda sinir patlaması yaşayan bir insandı. Hakkımızdaki kavga ihbarı bu nedenledir. Biz kavga etmedik. Ben kendisine zarar vermesini istemediğim için silahın mermerlerini boşaltıyordum. Bu esnada silaha doğru hamle yaptı. Ben kendisine zarar vermesinden ve intihar etmesinden korktuğum için ondan önce davrandım. Silahı almaya çalışırken birden silah patladı ve Selin koltuğa yığıldı. Bu esnada ben şoka girdim. Kendisine kalp masajı yaptım. Daha sonra intihar etmeyi düşündüm. Silaha bir mermi koydum ve kafama dayadım fakat çocuklarım gözümün önüne gelince duvara doğru ateş ettim. Silahı Selin’in eline tutuşturmadım. Polis tutanağını kabul etmiyorum. Olaya intihar süsü vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

Polis tutanaklarında kanlar içinde bulunan Selin Yalın'ın sol elinde silah olduğu belirtilmişti.


kartal haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Kartal'da rezidansta öldürülen kadın, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı

Kartal'da rezidansta öldürülen kadın, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte ilk kulis bilgileri… Bahçeli’nin şarkılı göndermesi kime?

İşte ilk kulis bilgileri… Bahçeli’nin şarkılı göndermesi kime?
Son dakika… Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan hakkında sürpriz karar!

Son dakika… Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan hakkında sürpriz karar!
CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt
Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu
Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu

Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Çocuklar pilot koltuğuna geçti, 75 yolcu hayatını kaybetti

Çocuklar pilot koltuğuna geçti, 75 yolcu hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu