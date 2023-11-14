Fatih’te hayvan katliamı: Evinde çok sayıda kedi ölü bulundu!

İstanbul'da yavru bir kediyi çantasına koyarken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin boş dairesinden çok sayıda ölü kedi çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:13
Fatih’te hayvan katliamı: Evinde çok sayıda kedi ölü bulundu!
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Fatih Cami çevresinde son dönemde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameraları izlendi. Yavru bir kediyi çantasına koyarak götüren şüphelinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda hayvan severin tepkisini çekti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin Fatih’te esnaf olan F.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDE ÇOK SAYIDA ÖLÜ KEDİ BULUNDU

Şüphelinin yakınlarıyla yapılan görüşmelerde F.Ö.’nin boş dairesinde çok fazla vakit geçirdiği öğrenildi. Boş daireyi kontrol eden polis ekipleri, çok sayıda kedi ölüsüyle karşılaştı.

Hayvanların cansız bedenleri belediye ekiplerince alındı.


Fatih Kedi HAYVAna şiddet

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