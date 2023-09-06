Bursa'da iki yerde iki ayrı kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce tekme ve yumruklar havada uçuştu. Farklı yerlerde iki ayrı grubun ortalığı boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:35
Bursa'da iki yerde iki ayrı kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Metro istasyonunda sözlü tartışma yaşayan iki grup genç arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle birbirine giren tarafların tekme ve yumrukları havada uçtu.

Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler olay yerinde ayrıldı. Bir başka kavgada ise, ayrı gruplar bu kez ‘yan bakma’ tartışması yaşadı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya tutuşan gençler kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.


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Bursa

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