Fatih'te iki grup arasında bıçaklı şişeli kavga!

11 Eylül 2022 Pazar, 14:29

Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi’nde 10 Eylül Cumartesi akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre; sokak arasında karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ YARALANDI

Ellerinde şişe ve bıçak olan iki grup birbirine saldırdı. Kavgada bir kişi yaralandı. Kavga nedeniyle tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, iki grup arasında tartışma yaşandığı, tartışma sonrası tarafların birbirlerine girdiği ve bir iş yerinin eşyalarının yere düştüğü ve tarafların uzaklaştığı yer alıyor.